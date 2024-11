Oasport.it - Fine settimana di pausa per i motori. Quando riprendono MotoGP e F1

Dopo due triplette consecutive, Motomondiale e Formula Uno si prendono undi riposo. Torneranno con due appuntamenti di grande importanza, specialmente pensando alle due ruote. La, infatti, è pronta per salutare la stagione con l’ultimo atto, rappresentato dal Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo impegno dell’annata che, sul tracciato del Montmelò, andrà a sostituire la tappa di Valencia.La gara catalana andrà a definire il campione del mondo della classe regina. Jorge Martin è ad un passo dal suo primo trionfo, dovendo difendere ben 24 punti di margine su Francesco Bagnaia che, numeri alla mano, sembra ormai rassegnato a dovere cedere lo scettro che detiene ormai da 2 anni. Moto2 e Moto3, invece, hanno già assegnato i titoli ad Ai Ogura e David Alonso.Passando alla Formula Uno, invece, il Circus, dopo la tripletta americana, torna nuovamente negli States, per dare il via alla tripletta conclusiva del campionato.