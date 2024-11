Imiglioridififa.com - FC 25, Icona Juan Sebastián Verón Centurione è disponibile in SBC

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore della Premier Leagueuscita in data 9 novembre 2024.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonQuesta Sfida Creazione Rosa fa parte della promo Centurioni che ha proposto nuovi giocatori e giocatrici.SBCNumero sfide: 9Premio: 1x CenturioniNon scambiab.PLUS+: CC: Box to box COC: regista, Attaccante ombraPlus++: CC: registaCosto al momento dell’uscita: 400.000 Crediti circaScadenza: 2 gennaio 2025 1 – Leggenda nataPremio: 1x Small Silver Players PackEsattamente 11 giocatori RariQualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo2 – Astro nascentePremio: 1x x3 Common Gold Players PackEsattamente 11 giocatori RariQualità giocat.