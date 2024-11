Ilgiorno.it - Escursionista di 71 anni scivola e muore in Val di Breguzzo in Trentino

Gavardo (Brescia), 9 novembre 2024 – Ancora morte in montagna. Undi 71originario di Gavardo in provincia di Brescia ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essereto lungo un ripido pendio erboso sul versante sud di cima Agosta nella zona di Sella Giudicarie sulle montagne della Val diin.L'uomo era in compagnia di altre due persone e stava scendendo dalla cima verso malga D'Arnò quando, a circa 2.200 metri, èto lungo un ripido pendio erboso finendo una cinquantina di metri più a valle in un canalone. I soccorritori giunti sul posto con l'elicottero non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Una volta ricevuto il nullaosta da parte dell'autorità giudiziaria, la salma è stata elitrasportata in camera mortuaria a Pieve di Bono.