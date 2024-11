Baritoday.it - Era evaso dal Rems di Bari: 34enne arrestato a Ventimiglia

Era ricercato in ambito internazionale dopo esserelo scorso 19 ottobre dalla residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza () di. Un cittadino sudanese di 34 anni, accusato di omicidio, è statodagli agenti della polizia di frontiera di, in provincia.