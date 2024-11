Forlitoday.it - Entro il 2027 la gara per le spiagge: la "strategia" dei balneari romagnoli

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

Lo scorso mercoledì il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Salva-infrazioni, che disciplina le gare delle concessioni. Dopo 15 anni di proroghe, anche in Italia viene applicata la direttiva europea Bolkestein, che impone di effettuare bandi pubblici e periodici per la.