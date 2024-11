Ilrestodelcarlino.it - Eleonora Chinello, grande presenza ai funerali della 14enne investita. Le indagini

Padova, 9 novembre 2024 – Un addio sentito, con una chiesa affollatissima per idi, la ragazza di 14 annimortalmente lo scorso 28 ottobre mentre era in bici. La studentessa si stava recando alla fermata dell’autobus per raggiungere la sua scuola a Dolo. Le esequie si sono tenute a Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova) dopo il nulla osta ottenuto solo ieri: le autorità hanno ritenuto necessario effettuare l’autopsia. La scena dell’incidente stradale in cui ha perso la vita, 14 anni Sul caso sta indagando la Procura: nel mirino degli investigatori, per omicidio colposo in concorso, anche la dottoressa intervenuta sul posto e che, secondo le infermiere che erano sull’ambulanza, non avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la giovane.