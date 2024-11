Cataniatoday.it - Eccellenza, Atletico Catania chiamato al riscatto nel match contro il Rosmarino

Leggi l'articolo completo su Cataniatoday.it

Reduce da tre sconfitte consecutive, l’Imesi1994 riceverà domenica pomeriggio la visita del Rosmarino. La partita, valida per la 9^ giornata del girone B del campionato di, è in programma alle ore 15,00 allo stadio “Francesco Russo” di Viagrande. L’imperativo in casa.