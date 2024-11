Strumentipolitici.it - È ora di capire

La clamorosa svolta rappresentata dall’esito delle elezioni americane può essere da alcuni letto come l’estrema riprova di una sorta di irrazionalità che sembra dominare gli eventi internazionali di questo periodo. E indubbiamente, quando le cose appaiono in così palese contrasto con gli schemi di lettura adottati, bisogna forse scegliere se sia la realtà ad avere torto o non piuttosto quegli schemi.Quel che segue si rivolge a chi, umilmente, vorrà considerare questa seconda possibilità. È giunta davvero l’ora di. Per chi ostinatamente vi si vorrà negare, quest’ora potrebbe non giungeremai.Un esito che non si voleva annunciareL’entità della vittoria ottenuta da Trump sollecita innanzitutto interrogativi sui sondaggi, che fino all’ultimo presentavano l’esito come assai incerto. Il primo pensiero che ovviamente viene è che i sondaggi stessi siano in buona misura mezzi di propaganda.