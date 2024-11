Iltempo.it - "E' andata...". Trump suona la sveglia a Zelensky: la rinuncia per la pace con Putin

Donaldsi aspetta da Volodymyr«una visione realista per la» in Ucraina. Ad annunciarlo alla Bbc un consigliere del presidente americano eletto, Bryan Lanza, secondo cui la prossima amministrazione Usa si concentrerà sull'obiettivo di raggiungere lain Ucraina piuttosto che su quello di mettere Kiev in condizione di riprendere i territori conquistati dalla Russia. «E - ha avvertito Lanza - se il presidenteverrà al tavolo dicendo, possiamo solo avere lacon la riavendo la Crimea, dimostrerà di non essere serio. La Crimea è». La riconquista della penisola, ha sottolineato il consigliere che lavora condal 2016, è un obiettivo irrealistico e soprattutto «non è un obiettivo degli Stati Uniti». «Se questa è la sua priorità, riavere la Crimea e far combattere i soldati americani per riavere la Crimea, se la sbrighi da solo», ha ammonito Lanza.