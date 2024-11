Milanotoday.it - Due cortei a Milano: traffico in tilt e mezzi deviati

Leggi l'articolo completo su Milanotoday.it

Due manifestazioni in contemporanea stanno bloccando alcune vie di. Da un lato, in partenza da piazzale Cadorna, il consueto corteo dei pro Palestina. Dall'altro, con avvio in porta Romana, l'associazione Di.Re contro la violenza sulle donne con una manifestazione diffusa organizzata in.