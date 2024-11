Feedpress.me - Dua Lipa annulla la tappa indonesiana del tour, motivi di sicurezza

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Duahato ladel suoperdi. La pop star 29enne avrebbe dovuto esibirsi oggi a Giacarta, ma ha dato forfait poche ore prima dello show per problemi diall’Indonesia Arena della capitale, che può ospitare 16.500 persone. «Sono addolorata nel dover dire che non potrò esibirmi a Giacarta», ha scritto in un post sui social media. «Sono.