Genovatoday.it - Dove vedere Pescara-Sestri Levante in diretta tv e le probabili formazioni

Leggi l'articolo completo su Genovatoday.it

Sfida proibitiva per ilche affronta in trasferta la capolista del girone B di Serie C, il. Gli abruzzesi sono un punto sopra la Torres, con una gara in meno, e hanno perso un'unica partita in 12 turni, nella scorsa giornata con la Vis Pesaro. Puntano alla promozione e.