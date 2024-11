Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Parma 1-1: pareggio di Valeri! – LIVE

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra gli arancioneroverdi di Di Francesco e i gialloblu di Pecchia in tempo realeIlriceve ilin laguna nel primo anticipo del sabato valido per la dodicesima giornata del campionato diA. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni neopromosse che sarà diretto dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.Di Francesco e Pecchia, allenatori di(foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta amara contro i campioni d’Italia dell’Inter, gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco vogliono rialzare subito la testa e tornare al successo. L’obiettivo è quello di fare bottino pieno per abbandonare l’ultimo posto in classifica e operare il sorpasso proprio sui ducali. I gialloblu di Fabio Pecchia, che a loro volta vengono dal ko interno di misura contro il Genoa, hanno bisogno di tornare a vincere come non accade addirittura da agosto, quando ebbero la meglio sul Milan.