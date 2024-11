Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Milan 1-0: Zortea porta avanti i sardi! | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra i rossoblu di Nicola e i rossoneri di Fonseca in tempo realeIlfa visita alin Sardegna nel secondo anticipo del sabato valido per la dodicesima giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che saràdall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.Paulo Fonseca, allenatore del(foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, reduci dal grande successo in Champions League in trasferta contro il Real Madrid, vogliono dare seguito al successo di una settimana fa contro il Monza. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per riavvicinarsi alla zona alta della classifica in attesa di disputare la partita di recupero contro il Bologna.