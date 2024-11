Difesa Meloni | Investire di più ma no costi su cittadini Draghi mette nel mirino 2% | Si può fare

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il problema ha un nome o meglio una percentuale: 2%. Con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca cresce il pressing degli States sull’Europa affinché metta mano al portafoglio e centri il limite minimo del 2% del Pil per le spese per lae per l’Alleanza atlantica. Un traguardo che vede non .