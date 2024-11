Oasport.it - Daniel Grassl è tornato! Stupendo 2° posto in rimonta nell’NHK Trophy. 5° Matteo Rizzo

Un cameback da urlo.si è piazzato al secondoin occasione dell’NHK2024, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento in Giappone, a Tokyo, precisamente presso il Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium. Si tratta di un risultato eccezionale per i colori azzurri, in quanto arrivato dopo un anno emotivamente molto difficile per l’altoatesino, passato lontano dalle competizioni.L’atleta, seguito dallo scorso anno da Edoardo De Bernardis, si è reso artefice di un davvero pregevole programma libero pattinato sul tema di “Billy Elliott“, in cui ha dato sfoggio di una bella maturità artistico-espressiva nonché di una prova tecnica estremamente rilevante.ha infatti preso il largo staccando ad inizio performance tre quadrupli diversi, ovvero lutz, loop e salchow, mantenendo l’asticella ben alzata successivamente con due tripli axel, uno combinato con il triplo toeloop, l’altro agganciato in sequenza con doppio axel, con la catena triplo loop/triplo toeloop e con il triplo lutz.