Dalla musica gregoriana al Novecento

Lavocale, sacra e profana, antica e contemporanea, in due concerti con altrettanti cori polifonici misti. Oggi e domani a Desio tornerà la rassegna dicorale “Voci in Autunno“. Oggi alle 21 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo si esibirà il coro marchigiano Lumos Vocal Ensemble (nella foto) diretto da Lorenzo Chiacchera, capace di spaziareal barocco al ‘900. Domani alle 16 nel Santuario del Santo Crocifisso “In the silence - Concerto per la Pace“ con l’Ensemble Corale Echo diretto da Cristian Chiggiato. Ingresso libero.