Europa.today.it - "Così portiamo in Italia i bimbi nati dalle mamme in affitto, beffando la legge"

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

La gestazione per altri è reato universale, ma cosa cambia davvero adesso? Niente. Per scoprirlo ho contattato di nuovo Gestlife dopo l'approvazione della nuovaVarchi. La società offre il servizio di maternità surrogata nei Paesi in cui la Gpa è legale. Un anno fa mi aveva dato tutte le.