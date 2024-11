Quotidiano.net - Confedilizia, famiglie più mobili, quasi 2 milioni cambiano casa

Nel 2023 sono state 1,88leche secondo l'Istat hanno cambiato. Un numero record che supera il 2022 (1,62) e i livelli pre Covid di 1,76. A riportare i dati èche sottolinea come 10 anni fa a trasferirsi da unaall'altra erano state un milione e 378milae 20 anni fa meno della metà, solo 877mila. L'associazione parla di una vera e propria trasformazione sociale che nel 2023 ha riguardato il 7,2% dei nuclei familiari contro il 3,9% del 2003. La percentuale più alta diche hanno cambiato abitazione è al Centro: l'8,1% contro il 7,2% del Sud, il 6,9% del Nord Ovest e il 6,8% del Nord Est. Ad essersi trasferito, è ben l'8,5% dei nuclei che vivono in quella che è definita come periferia dell'area metropolitana, cioè in comuni diversi dal capoluogo delle province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari.