Lidentita.it - Complotto Iran per uccidere Trump, Teheran nega: “Accuse infondate”

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

(Adnkronos) – Il ministero degli Esteriiano ha definito "totalmente" lestatunitensi relative ad undiper assassinare Donald. Il ministero degli Esteri "respinge leche l'sia coinvolto in un tentativo di assassinio di ex o attuali funzionari americani", ha dichiarato il portavoce Esmaeil Baghaei in un comunicato. .per: “” L'Identità.