Liberoquotidiano.it - Colpo di scena: Djokovic annuncia il suo ritorno, perché non è una buona notizia

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Guai a fare il funerale sportivo a Novakprima del previsto. È vero che il serbo ha concluso la stagione con zero titoli Atp per la prima volta dal 2005, ma al tempo stesso ha dimostrato di poter essere ancora competitivo ai massimi livelli. Tra infortuni e acciacchi vari il 2024 diè stato a dir poco complicato: la gestione del fisico e delle energie sarà cruciale per ritornare al top nella prossima stagione. A 37 anni suonati il serbo potrebbe essere ancora in grado di vincere uno Slam. D'altronde in estate si è messo al collo un meraviglioso oro olimpico, battendo Alcaraz in finale: un traguardo che vale moltissimo per Nole, dato che era l'unico che non aveva ancora tagliato nel corso della sua leggendaria carriera. La rinuncia alle Atp Finals di Torino non ha stupito:ha bisogno di riposare, non aveva altro da dare a questa annata tennistica.