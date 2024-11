Ilgiorno.it - Civate, 67enne scomparso: era nella sua auto da tre giorni e due notti senza mangiare né bere

(Lecco), 9 novembre 2024 – Disidratato, affamato, infreddolito e confuso, ma vivo. E' stato ritrovato ildiche mancava all'appello da mercoledì. Lo hanno ritrovato oggi gli agenti della Polizia locale di Valmadrera. Era sulla sua, una Suzuki Switf, posteggiata in un parcheggi pubblico vicino ad un centro sportivo. Era lì da tree due: probabilmente dove essere arrivato e aver parcheggiato in quel punto, non si è più mosso in alcun modo e non ha mai lasciato la sua macchina. Nessuno lo ha notato poiché la vettura all'esterno appariva in ordine e non sembrava che nell'abitacolo ci fosse qualcuno. Per rintracciarlo i poliziotti della Municipale del comandante Cristian Francese hanno visionato ore di filmati registrati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale in modo da tracciarne e ricostruirne gli spostamenti e delimitare il perimetro dell'area dove cercarlo.