Romatoday.it - Cinque chili di droga nascosti nel portabagagli, nei guai 3 ragazzi e un loro amico minorenne

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Sono finiti in manette ieri pomeriggio tredi 22, 21 e 25 anni e un, trovati dagli agenti della polizia di Stato della Sezione Volanti con 5 chilogrammi dineldellaauto. I quattro sono stati fermati per un controllo in piazzale della Radio e si.