Cina, Mattarella "Riequilibrare rapporti commerciali e investimenti"

ROMA (ITALPRESS) – “Anche sul piano economico, lo abbiamo visto ieri con il presidente Xi, abbiamo una volontà di intensificare la collaborazione in maniera intensa. Noi abbiamo un interscambio che nell’arco di sei anni, tra il 2106 e il 2022, si è sostanzialmente raddoppiato passando da 38 miliardi a quasi 74 miliardi. Con due osservazioni: la prima è che è ancora al di sotto del potenziale della collaborazione commerciale trae Italia e quindi la volontà di ampliare il flusso commerciale e la collaborazione, e l’altra l’esigenza di un riequilibrio nello sviluppo deitra importazioni ed esportazioni trae Italia. Così come anche per quanto riguarda gli. Noi abbiamo molto a cuore glicinesi in Italia e incoraggiamo quelli italiani inche sono cresciuti in maniera piuttosto veloce.