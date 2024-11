Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa ospiti del 10 novembre: Francesca Fagnani, Laura Pausini e Gino Cecchettin

Nuovo appuntamento con il talk show condotto da Fabio Fazio giunto quest'anno alla ventiduesima edizione: ecco tutto quello che vedremo questa sera e glide Il Tavolo. Domenica 10, CheChe Fa torna su Nove e in streaming su discovery+. Tra glidella quinta puntata del celebre talk ci saranno, a un anno dalla scomparsa della figlia Giulia. Aconduure ci sarà come sempre Fabio Fazio, accompagnato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Cheche farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il .