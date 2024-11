Oasport.it - Charles Leclerc: “Lavoriamo per massimizzare il risultato, ma senza pensare troppo al titolo costruttori”

Sono 36 i punti che separano la Ferrari dalla McLaren nella classifica mondiale deiin F1. L’ultimo GP del Brasile non è stato così fortunato per la Rossa, che sul layout di Interlagos ha fatto fatica in tutte le condizioni, considerando che la pioggia è stata protagonista assoluta nel sabato e nella domenica del weekend sudamericano. Si tornerà a gareggiare dal 21 al 23 novembre a Las Vegas, negli Stati Uniti.Nella città in cui si tenta la fortuna, più di ogni altra, anche la Rossa vorrà fare lo stesso per provare ad avvicinare la scuderia di Woking, su di un tracciato che per caratteristiche dovrebbe essere più favorevole alla SF-24. Nei fatti, la decisione del Cavallino Rampante è di non portare altri aggiornamenti da qui fino alla fine della stagione, traendo il massimo dal materiale a disposizione.