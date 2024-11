Justcalcio.com - CdS – la situazione con gli agenti

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 12:41:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:TORINO – Il contratto con cui Vlahovic è legato alla Juventus scade il 30 giugno del 2026 e, se nulla cambierà, forse lì si fermerà. Si perché la notizia, che poi tanto notizia non è perché già ne avevamo parlato, è che Dusan e i suoinon sarebbero dell’idea di spalmare l’ingaggio in più anni. L’attaccante serbo, che attualmente in stagione ha 9 gol e 1 assist in 15 partite, pesa sulle casse della Juve per 24 milioni di euro lordi, 12 milioni netti di stipendio. Sicuramente un ingaggio da top in Europa. Ma con la scadenza che si avvicina le opzioni sono due (o forse tre): rinnovare o andare a scadenza. Se non lo fa, la cessione è inevitabile, ma con quello stipendio non è neppure facile.Juve, il primo rifiuto di VlahovicInsomma, il destino di Vlahovic rimane ancora appeso e così sarà almeno fino a gennaio, salvo inattese accelerazioni nelle prossime settimane.