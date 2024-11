2anews.it - Castellammare di Stabia, vìola divieto avvicinamento a ex: figlia chiama 112 e lo fa arrestare

di, un 54enne pretendeva di recuperare alcuni oggetti personali e ha iniziato a discutere con la sua ex sotto gli occhi della21enne, testimone inerme dell’ennesima lite tra i due genitori. Avrebbe dovuto rispettare ildialla ex moglie imposto dal Tribunale ma, in serata, si è presentato davanti .