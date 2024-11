Inter-news.it - Cassano consiglia l’Inter: «Oristanio, 2 doti. È il futuro dell’Italia!»

elogia Gaetano, oggi al Venezia, ma suipuò ancora mantenere un relativo controllo. FantAntonio si esprime così.INTERESSANTE – Su Viva il Futbol, Antonioesalta ledi Gaetano. L’ex giocatore ha importanti considerazioni su questo ragazzo, cheha forse lasciato andare troppo presto. Le sue parole: «è un giocatore che a me piace tanto, l’ho seguito per tante partite; ha un piede mancino molto interessante. Secondo me è da tenere in grande considerazione per la Nazionale e ildel calcio italiano. Ha forza nelle gambe, sa fare l’uno-due, sa giocare a calcio».è stato ceduto in estate dalper circa 4 milioni di euro, ma il club nerazzurro ha ancora un relativo controllo sul giocatore, in quanto può avvalersi sia di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che di una prelazione per un possibileriacquisto.