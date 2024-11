Lanazione.it - Casa Culturale. La mostra. Luglio ’44

La Fondazione Dramma Popolare di San Miniato promuove l’esposizione permanente delladal titolo “San Miniato,1944 - L’arte contemporanea per gli ottant’anni dalla Liberazione“, curata da Filippo Lotti e presentata a Palazzo Grifoni in San Miniato nelscorso, decidendo di concederla in comodato d’uso gratuito alladi San Miniato Basso. La presentazione sarà oggi alle 16.30. Le opere sono degli artisti: Fabrizio Beconcini, Adriano Bimbi, Fabio Calvetti, Laura Corre, Elio De Luca, Raffaele De Rosa, Elena Facchini, Paolo Fedeli, Franco Mauro Franchi, Danilo Fusi, Alberto Gallingani, Gianfranco Giannoni, Giuliano Giuggioli, Alessandro Grazi, Paolo Grigò, Riccardo Luchini, Luca Macchi, Vanessa Mancini, Gabriele Novelli, Paolo Nuti, Nico Paladini, Marcello Scarselli, Paolo Staccioli, Lorenzo Terreni, Giancarlo Vaccarezza, Maurizio Zani.