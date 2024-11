Rossodisera.eu - Cancro seno, Villa (Lilly): “Una donna su due non segue terapia, al via campagna su aderenza”

Leggi l'articolo completo su Rossodisera.eu

(Adnkronos) – "Per noi l’allaè vita e come azienda farmaceutica abbiamo il dovere di continuare a investire.L'articolo): “Unasu due non, al viasu” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.