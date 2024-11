Liberoquotidiano.it - Cancro seno, 1 donna su 3 interrompe la terapia ormonale rischiando una recidiva

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Unasu tre con tumore della mammellala. Dal primo al quinto anno dall'inizio della cura, la percentuale di adesione diminuisce del 25,5%. Con gravi conseguenze, sia per la paziente perché la mancata aderenza determina un aumento del rischio die di morte, che per il servizio sanitario per i maggiori costi per le cure e le ospedalizzazioni determinati dal ritorno di malattia. I dati emergono dalla revisione sistematica pubblicata sulla rivista 'The Breast', in cui sono stati analizzati 26 studi, in ognuno dei quali sono state prese in esame in media più di 5.000 pazienti con carcinoma mammario, valutando l'aderenza al trattamentoadiuvante, cioè successivo alla chirurgia, e la persistenza inper i cinque anni di solito raccomandati.