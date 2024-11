Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nesta "Niente alibi, rabbia Monza contro una grande Lazio"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

"Siamo ultimi, ma i dati statistici delle gare sono positivi"- Penultimo posto in classifica, un punto nelle ultime tre partite e un morale che chiaramente non è dei migliori. Questo il quadro in casa, con la squadra diche adesso si troverà di fronte ladi Baroni, che sta a