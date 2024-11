Calcio | Atalanta Si ferma De Ketelaereil belga assente contro l' Udinese

Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Atalanta.Si ferma De Ketelaere,il belga assente contro l'Udinese

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Conta anche la lesione di primo grado al bicipite femorale per Kolasinac BERGAMO - Charles De Ketelaere non prenderà parte alla sfidal'. Ilha riportato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro e, dunque, non sarà a disposizione per domani. Con