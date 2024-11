.com - Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Archiviata l’impresa europea contro il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti, ilsi rituffa sul campionato. Alle 18, i rossoneri affrontano ilall’Unipol Domus nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Paulo Fonseca è al momento al settimo posto con 17 punti (e una partita da recuperare, contro il Bologna). Ilè invece quartultimo in classifica con soli 9 punti, davanti a Monza, Venezia e Lecce (tutte a quota 8). La partita di campionato traè in programma oggi, sabato 9 novembre, alle 18. Ecco le(4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Gaetano, Luvumbo, Piccoli. All. Nicola(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda.