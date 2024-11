Frosinonetoday.it - Cade dalla moto e muore, fissati i funerali di Antonio Mattioli

L'addio struggente al 39enne, deceduto nel pomeriggio di ieri dopo essere cadutosua, è stato fissato per domenica 10 novembre alle ore 15 nella chiesa di San Pio X a Supino.Sposato e padre di due bimbi piccoli,mentre percorreva via La Quercia in.