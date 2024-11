Strumentipolitici.it - Bruce Springsteen, da eroe della ‘working class’ a partigiano della elìte

‘Che Mr. Born in the Usa sia così distante dalla classe operaia è incredibile‘. ‘Un po’ ironico che chi ha scritto ‘Born in the Usa’ si faccia due risate con persone orgogliose di avere truppe Usa che combattono guerre oltreoceano in cui non dovremmo essere coinvolti‘. ‘Ho pagato 32 dollari per uova e succo d’arancia.non voterò per il disastro economico‘. ‘Se vuoi sapere perché tante persone si sentono lasciate indietro basta guardare i prezzi dei tuoi biglietti: difficile per le personeclasse operaia permettersi biglietti da 200 dollari‘. Questi commenti al vetriolo sono solo alcuni tra le centinaia di repliche che hanno accompagnato gli ultimi giorni i post Instagramrock star planetaria. A scatenare le reazioni sul profilo social del rocker è stato l’endorsement alla candidata Kamala Harris, tradottosi nei giorni scorsi in un video messaggio e in alcuni brani eseguiti live durante i comizi dei Democratici.