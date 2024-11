Lanazione.it - Borse di studio universitari: aumenta lo stanziamento per l’Umbria

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto record delle risorse destinato al finanziamento dellediper gli studentiper l’anno accademico 2024/2025 che ammontano in Italia a 880 milioni di euro. Per quanto riguardain particolare, i finanziamenti passano dai 6,9 milioni di euro dello scorso anno a 14,2 milioni per il 2024/2025. A questovanno aggiunti ulteriori 6,5 milioni di euro derivanti dai fondi del Pnnr, anche questi in aumento rispetto ai 6 milioni dell’anno accademico precedente. Lototale per la Regione ammonta quindi a 20,7 milioni, a cui si aggiungono le risorse di competenza regionale. “Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha messa in campo ogni strumento perre i fondi a disposizione e continuerà a collaborare con le Regioni per garantire una distribuzione efficiente a vantaggio degli studenti" commenta il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.