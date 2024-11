Ilrestodelcarlino.it - Boretto, in fiamme deposito di materiale plastico

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 9 novembre 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti in forze, nel tardo pomeriggio, nella zona industriale di, dove era stato segnalato un vasto incendio che stava interessando un capannone, una tensostruttura, utilizzata comedidella ditta Campana, con sede in via Marchesi. Alla vista dei bagliori dellee del fumo, è scattato l’allarme al 115, facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, raggiunti in breve tempo dai colleghi di Reggio, Viadana, Luzzara, e Parma. Si è agito per cercare di mettere da subito l’area in sicurezza, evitando che il rogo potesse estendersi anche ad altre zone dell’azienda. Secondo i primi accertamenti, le cause risultano essere accidentali, forse dovute a un problema elettrico.