Bologna scontri antagonisti-polizia

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

16.30 Il corteo dei collettivi antifascisti e i manifestanti di Casapound si stanno fronteggiando a distanza a. I due cortei sono divisi dal cantiere del tram in via Indipendenza.con laquando glihanno forzato il blocco. Tensione c'era stata anche quando i giovani dei collettivi hanno tentato di scendere dalle scalinate del Pincio. Ora la situazione è tornata relativamente calma mentre sfilano i diversi cortei organizzati in città.