Bologna Schlein | Sciogliere le organizzazioni neofasciste Sbagliato farle manifestare a pochi metri dalla stazione

“Non credo sia stata una scelta giusta quella di farele destre estreme adiche è ancora per tutto il Paese una ferita aperta, per cui le famiglie delle vittime della strage hanno dovuto lottare per 40 anni per sentenze che chiariscono la responsabilità dell’estrema destra”. Lo ha detto Ellyal raduno di Anpi, Cgil e centrosinistra contro la manifedi Casapound e Rete dei patrioti a. “È sempre necessario ribadire la matrice anti fascista della Costituzione.non merita le manifestazioni delle destre estreme e nazionaliste che nel nostro continente hanno sempre prodotto guerra e continuano a produrre guerre, devae povertà – ha spiegato la segretaria del Pd- Levanno sciolte, andava fatto già da tempo”.