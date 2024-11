Ilgiornaleditalia.it - Basket: Qualificazioni Europei donne, Italia affronta la Grecia

Domani a Chalkida le azzurre in campo per la prima partita di ritorno ROMA - Domani a Chalkida, 90 chilometri circa da Atene, la Nazionale femminile gioca la prima partita di ritorno del suo girone di qualificazione al prossimo Women's Euro, che peraltro vede le azzurre già qualificate come Pa