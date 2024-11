Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. L’Under 14 Gold trionfa al torneo in Piemonte

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Soddisfazioni e qualche battuta d’arresto nella settimana del settoreUnieuro, con le quattro formazioni biancorosse impegnate in un costante percorso di crescita. Menzione particolare merita14di coach Giovanni Vespignani (foto) che, dopo aver conquistato la qualificazione al principale campionato regionale, ha brillato nella Ricola Cup di Borgomanero, conquistando il titolo tra le 12 formazioni coinvolte, battendo in finale l’Olimpia Roma per 54-46 (16-15; 23-31, 35-38, 46-46) dopo un tempo supplementare, trascinata dai 28 punti di Cerminara. Rotondo il successo anche per15 Eccellenza, che giovedì sera ha abbattuto per 103-84 (24-24; 45-39; 74-63) la Futurvirtus Bologna grazie a un secondo tempo di alto livello e ai canestri del duo Cappabianca-Ravaioli.