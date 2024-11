Oasport.it - Basket femminile: Italia, c’è la Grecia per fare poker

A tre giorni dal successo, anche piuttosto netto, dell’sulla Cechia al nuovo palasport di Genova (che non era pieno, e questo dispiace), le azzurre torneranno in campo domani per la versione “alternativa” delle qualificazioni agli Europei 2025. Si va a Chalkida, nota inno come Calcide, dove ad attendere le azzurre di Andrea Capobianco è la. Si giocherà alle 13:45, orario scelto per volontà soprattutto della ERT, l’equivalente greca di ciò che è la Rai in.Ricerca di gioia, in sostanza, per le azzurre in un luogo di mare molto bello, che in virtù del Programma Callicrate di accorpamento di comuni (originato dalla devastante crisi greca di 15 anni fa) ha visto quasi raddoppiare il suo ammontare di cittadini. Qui le elleniche proveranno a rifarsi sia della sconfitta patita con la Germania (senza le Sabally e non solo) sul filo di lana giovedì che, soprattutto, dell’esordio con pesante KO arrivato nella primissima partita del girone riservato alle squadre che ospiteranno nel 2025.