Casertanews.it - Banda dell'Audi tenta il colpo in un appartamento

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Malviventi in azione in via Livatino a Succivo in piena notte. Quattro banditi hanno cercato di assaltare un’abitazione, ma sono stati messi in fuga dalla presenza di alcune persone all’esterno. Ladi delinquenti, a quanto si apprende, ha raggiunto il bersaglio stabilito intorno alle 2.