Europa.today.it - Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini sindacalista affondato dalla giuria: “Anche nel ballo, sei il minimo sindacale!”

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

Al via in diretta dall’auditorium del Foro Italico, la settima puntata dicon le. Lo storico dance show del sabato sera di Rai Uno arriva al cuore della stagione. Il primo a scendere in pista è, reduce“rivolta” dello scorso sabato, quando si è ribellato.