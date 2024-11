Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, Massimiliano Ossini fa discutere. Lucarelli: “Il ballo non fa per te”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

I commenti della giuria dopo il Samba diha avuto una nuova discussione con la giuria dicon le. È accaduto durante la puntata andata in onda oggi sabato 9 novembre, a proposito dello sfogo in diretta accaduto durante la scorsa puntata. I commenti della giuriaIl ballerino vip, in .