Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: LA GARA SI INFUOCA E LE COPPIE INIZIANO A PENSARE ALLA FINALE

Le esibizioni dei vip in– sempre più difficili – i colpi di scena, le scenografie, gli abiti glamour: sabato 9 novembre, alle 20.35 torna su Rai1 Milly Carlucci con il suo “Con Le”.Ballerini per una notte saranno Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi. Entrambi concorrenti della scorsa edizione, stavolta scenderanno in pista accompagnati dai ballerini Giada Lini e Pasquale La Rocca, per eseguire tre balli sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”.Tornandocompetizione, sabato scorso la puntata diera stata vinta dcoppia Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti che ha ottenuto 30 punti di bonus. Questo sabato, lepronte a scendere in pista sono quelle formate da: Bianca Guaccero – Giovanni Pernice; Federica Nargi – Luca Favilla.