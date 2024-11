Brindisireport.it - "Aspettando San Martino": non solo vino, ma anche musica e cinema

MESAGNE - "San", una serata speciale dedicata ai sapori del territorio, è in programma per domenica 10 novembre in piazza Commestibili a Mesagne, a partire dalle 20. Organizzato dal Comitato di Gestione insieme alle attività della Piazza, con il patrocinio del Comune di Mesagne.