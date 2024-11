Zon.it - Asl Salerno, bando di concorso regionale per il reclutamento di operatori sociosanitari

Leggi l'articolo completo su Zon.it

L’Asl, con deliberazione n. 1701 dell’8.11.2024, ha indetto ildiunico, per titoli ed esami, per ildi nr. 1274 unità di operatoreo (di cui nr. 1026 per le strutture di cui al DM 77/2022 – Ospedali e Case di Comunità attivate).Ilsarà pubblicato integralmente sul B.U.R.C. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito web aziendale www.asl.it .Il provvedimento è stato adottato a seguito della previsione della Giuntadella Campania, che ha rilevato ulteriori carenze nei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.) 2023/2025 delle 17 aziende sanitarie campane, e ha deciso di indire ununicoper il profilo professionale di OSS, anche in vista dell’attivazione delle strutture previste dal D.